Weihnachtsbaum brannte

In Kopstal hatte am Vormittag ein Weihnachtsbaum in einer Wohnung in der rue de Mersch Feuer gefangen. Drei Personen mussten anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Feuer in einer Wohnung in der Grand-rue in Klerf mussten ebenfalls für eine Kontrolle zwei Kinder ins diensthabende Krankenhaus gebracht werden.

Ein Brand in einem Haus in Zolver rief gleich die Feuerwehrkorps aus Sassenheim, Differdingen und Esch auf den Plan.