Pop siegt, Rock und Klassik auf Platz drei

Befragt wurden 510 Menschen in Luxemburg in der letzten Woche des Monats Februar 2017. Sie konnten online votieren. Das bestätigt Projektleiter Tommy Klein von TNS-Ilres.

Dabei stellen die Forscher fest, dass das Interesse für Pop - wie nicht anders zu erwarten - mit steigenden Alter abnimmt. In der Altersklasse über 65 Jahre alt und älter entscheiden sich nur noch 8 Prozent für Pop. Auch hören eher Frauen 31 Prozent) als Männer (21 Prozent) Pop am liebsten.

Platz drei teilen sich zwei Musikrichtungen: 15 Prozent aller Befragten hören am liebsten Rock und klassische Musik. Auch hier gibt es große Unterschiede bezüglich des Alters der Befragten. 23 Prozent der 35- bis 44-Jährigen gibt das als bevorzugte Musikrichtung an. Bei den über 65 Jahre alten sind es nur noch 3 Prozent. Klassik gehört hingegen klar zu der Musikrichtung, die Menschen dieser Altersklasse bevorzugen. Befragte, die jünger als 55 Jahre alt sind, geben andere Musikrichtungen als ihre Lieblinge an.

Nach House/Dance mit 9 Prozent aller Befragten finden sich R&B (4%), Hip-Hop/Rap (4%) und Jazz (4%) auf dem vierten Platz wieder. Hervor sticht, dass Hip-Hop/Rap das Genre ist, das mit weitem Abstand von den meisten jungen Menschen gehört wird. 17 Prozent der 16-24-Jährigen gibt das als Lieblingsmusik an.