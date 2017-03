Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Am Montagabend (20.3.17) gegen 21h40 war eine Familie in der rue St. Michel in Mondorf-les-Bains gerade dabei ihr Auto zu entladen und ihr Kind aus dem Auto zu holen, als sich plötzlich ein anderer Wagen näherte. Dessen Fahrerin hatte die offene Tür des anderen Pkws offensichtlich nicht oder erst zu spät bemerkt und beschädigte sie beim Vorbeifahren.

Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Ellingen. Ein Zeuge des Unfalls nahm jedoch die Verfolgung auf. Die Polizei wurde alarmiert und konnte kurze Zeit später das flüchtige Fahrzeug ausfindig machen. Die Fahrerin stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle eingezogen.