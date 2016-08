Notenbankchefin für Zinserhöhung

US-Notenbankchefin Janet Yellen sieht mehr und mehr Gründe für eine Leitzinserhöhung. Die Argumente dafür hätten sich "in den vergangenen Monaten verstärkt", sagte Yellen am Freitag auf einer internationalen Konferenz von Notenbankern in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Sie verwies auf eine "solide Entwicklung des Arbeitsmarkts" und die Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung und die Inflation. Damit dürften zwar die Chancen auf eine baldige Leitzinserhöhung durch die Federal Reserve steigen.

Allerdings wies Yellen auch darauf hin, dass die Fed stets auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren müsse, die schwer vorhersehbar seien. Vor rund acht Jahren hatte die Fed in der Finanzkrise den Leitzins auf das Rekordtief von null bis 0,25 Prozent gesenkt.

Im Dezember hob sie den Zins dann erstmals wieder an auf 0,25 bis 0,50 Prozent, verzichtete seither aber auf weitere Erhöhungen. Der zuständige Fed-Ausschuss befasst sich das nächste Mal am 20. und 21. September mit dem Leitzins.