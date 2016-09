Von Lehrern und einer NATO-Mission

Der Ministerrat hat am Donnerstag den Gesetzesentwurf, der die Übernahme der Religionslehrer nach der Einführung des neuen Werteunterrichts regelt, angenommen. Insgesamt sind 141 Lehrer von der Reform betroffen. 102 ehemalige Religionslehrer haben mindestens Abitur.

Nach Theorie- und Praxisstunden, Sprachtests sowie Weiterbildungen werden diese als „Chargés de cours“ übernommen. Religionslehrer ohne Abitur werden zur neuen „réserve d’auxiliaires éducatifs“ gehören.

Somit können sie Stellen in Grundschulen, in der „Education différenciée“, in Sekundarschulen, beim „Service national de la jeunesse“ oder in staatlichen Kinderhorten übernehmen. Auch diese ehemaligen Religionslehrer müssen Weiterbildungskurse sowie Theorie- und Praxisstunden belegen.

Des Weiteren hat sich der Ministerrat dafür ausgesprochen, dass die Luxemburger Armee ihre Beteiligung an der NATO-Mission „Resolute Support“ um 18 Monate verlängert. Diese am 1. Januar 2015 begonnene Mission hat zum Ziel, die afghanischen Sicherheitskräfte auszubilden und zu beraten.