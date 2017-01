280 Feuerwehreinsätze und ein Unfall

In der Nacht auf Freitag war die Feuerwehr nicht nur 180 Mal im Einsatz sondern 280 Mal. Dies geht aus der aktuellen Wetter-Bilanz der "Administration des services de secours" hervor.

Die Einsätze begannen in der Nacht gegen 23 Uhr und dauern aktuell weiter an. Vor allem ist die Feuerwehr unterwegs um die Straßen frei zu räumen, so auch in der Nacht. Umgestürzte Bäume und verwehte Gegenstände wurden von den Fahrbahnen geräumt.

Während der Einsätze wurden zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt, sie wurden ärtzlich betreut, konnte jedoch bereits das Krankenhaus verlassen.

Zudem kam es aufgrund der Wettersituation am Freitagmorgen zu einem Unfall auf der Strecke zwischen Fels und Christnach, dies meldete das Einsatzzentrum in Larochette.

Auf spiegelglatter Straße hat ein Autofahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er ist mit dem Fahrzeug in ein Feld gerutsch. Dabei hat sich der Wagen überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt zur ärztlichen Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.