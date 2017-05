Fahrerflucht, keine Fahrerlaubnis und alkoholisiert

Am Samstagabend gegen 17.00 Uhr wurde eine Polizeistreife am Autobahnkreuz Cessange auf ein beschädigtes Fahrzeug aufmerksam, so die Polizei in ihrem Bericht.

Nachdem die Beamten mittels Trillerpfeife auf sich aufmerksam machten, beschleunigte der Fahrer und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das flüchtige Fahrzeug fuhr u.a. mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Pannenspur, bevor es in der Ausfahrt Steinbrücken gestoppt und kontrolliert werden konnte.

Eigentlich hätte der Fahrer überhaupt nicht am Steuer sitzen dürfen. Er unterlag einem mehrjährigen Fahrverbot. Zudem stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um das gleiche handelt, welches zuvor auf der Autobahn A6 in einen Unfall verwickelt war und geflüchtet war. Der Ethylotest beim Fahrer war positiv.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Fahrer protokolliert und sein Fahrzeug beschlagnahmt, schreibt die Polizei.