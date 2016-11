Trump gewinnt, die Welt reagiert

15:19: Hillary Clinton will nach Angaben ihres Lagers ab 16.30 Uhr unserer Zeit in New York eine Rede halten



15:13: Der Wahlsieg Donald Trumps wird nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Carsten Koschmieder einen Mobilisierungseffekt für Rechtspopulisten in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben. Die AfD könne behaupten, dass hierzulande politische Positionen tabuisiert würden, die in anderen Ländern mehrheitsfähig seien, wie etwa Mauern gegen Einwanderer oder ein strikter Anti-Islam-Kurs, sagte der Parteienforscher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.