Renzi droht mal wieder

"Wir geben Geld, wenn die anderen Länder auch Lasten aufnehmen", sagte Renzi am Dienstagabend in der TV-Talkshow "Porta a Porta". Wenn Länder wie Ungarn, Tschechien und die Slowakei sein Land "belehren" und gleichzeitig nicht helfen würden, werde es aus Italien kein Geld geben.

Italien ist eines der Hauptankunftsländer für Migranten. Seit Jahresbeginn kamen bereits 153.450 Flüchtlinge über das Mittelmeer.

Italien liegt auch wegen seines Haushaltsentwurfs, der ein höheres Defizit als ursprünglich geplant beinhaltet, mit Brüssel im Clinch. Die Regierung in Rom führt die höhere Verschuldung auf die Kosten der Flüchtlingskrise und des schweren Erdbebens in Mittelitalien zurück.

"Wenn Europa die Ausgaben für die Migration in Italien senken will, dann habe ich eine Idee: Sie öffnen die Türen für die Migranten, und wir senken die Ausgaben", sagte Renzi. Der Premier steht vor einem wichtigen Verfassungsreferendum im Dezember, von dem er seine politische Zukunft abhängig gemacht hat.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella kritisierte die harschen Töne gegen die EU. "Zu oft - in der internen und internationalen Dialektik - wird die Union kritisiert, ihre Regeln als Beispiel für eine komplizierte und manchmal sogar unterdrückerische Bürokratie behandelt", sagte er am Mittwoch in Gorizia im Norden des Landes.