So betrunken, dass er kaum noch sprechen kann

In Olm bemerkte eine Polizeistreife, dass ein Mann mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs war. Sie stoppten den Fahrer. Da der Alkoholtest positiv verlief, wurde sein Führerschein eingezogen.

Noch tiefer ins Glas geschaut zu haben scheint ein Mann, der den Beamten in Esch/Alzette auffiel, als er in Schlangenlinien seinen Pkw steuerte. Als die Polizei ihn anhielt, stellten sie fest, dass er so betrunken war, dass er kaum noch sprechen konnte.

In Luxemburg-Stadt bemerkte die Polizei, dass ein Mann über die Straße torkelte, in sein Fahrzeug stieg und losfuhr. Die Beamten konnten ihn stoppen. Auch sein Führerschein wurde eingezogen.

Durch eine rote Ampel rauschte hingegen ein Fahrer in der Nacht zum Sonntag in der Hauptstadt. Auch ihm wurde die Fahrerlaubnis entzogen.