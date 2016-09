Nur leicht verletzt, aber zu viel getrunken

Der Autofahrer prallte auf der N18 von Clerf nach Marnach in einer Linkskurve mit seinem Pkw gegen einen Felsen. Das Auto überschlug sich, kam aber wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Mann erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde, die anschließende Blutprobe im Krankenhaus bestätigte dies. Der Führerschein wurde eingezogen, und der stark beschädigte Geländewagen abgeschleppt.

Am Montag Morgen gab es indes einen Verletzten bei einem Unfall kurz vor 10.30 Uhr in Eschweiler. Ein Auto war in Fahrtrichtung Beidweiler in den Straßengraben geraten. Dies teilte die Notrufleitstelle mit.