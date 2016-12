Der Name des kleinen Prinzen

Der Sohn von Prinz Félix und Prinzessin Claire sei in der Nacht vom 27.11. auf den 28.11. in Genf zur Welt gekommen, ließ der großherzogliche Hof am vergangenen Montagmorgen wissen.

Nun hat das großherzogliche Paar den Namen bekannt gegeben und zeigt erste Fotos des Nachwuches. Der kleine Spross soll Prinz Liam Henri Hartmut von Nassau heißen.

Es ist das zweite Kind des Prinzenpaars. Im Sommer 2014 war Amalia in Luxemburg zur Welt gekommen.