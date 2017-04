Kein Interesse an friedlichem Ostern

Ostern friedlich zu verbringen, daran hatten ein paar Zeitgenossen in Luxemburg in der Nacht zum Sonntag anscheindend kein Interesse. In Binsfeld kam es während einer Tanzveranstaltung zu kleineren Streitigkeiten zwischen den Besuchern, so dass die Polizei einschreiten musste.

In Düdelingen schlugen sich zwei Männer in einer Kneipe. Dabei ging auch ein Glas zu Bruch.In Gostingen kam es ebenfalls zu einem handfesten Streit und in Mersch suchten 3 Männer Streit in einer Imbissbude und zückten dabei ein Messer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

In Luxemburg-Stadt haben sich in der rue de Hollerich am Sonntag Morgen kurz nach 3 Uhr drei Männer auf offener Straße gestritten. Eine Streife, die das Geschehen beobachtet hatte, kontrollierte die Männer. Dabei kamen Kokain, ein Telefon und eine Damenhandtasche zum Vorschein, die keinem der Männer gehörte. Es stellte sich heraus, dass die Tasche zuvor gestohlen worden war.