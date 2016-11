Oskar Lafontaine auf Platz eins

Auf einer Mitgliederversammlung am Samstag in Wadgassen erhielt Lafontaine nach Angaben einer Parteisprecherin 93,8 Prozent der Stimmen. Kommenden Samstag (19. November) will Lafontaine dann auf dem Landesparteitag der Linken in Saarbrücken bekanntgeben, ob er für seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen wird.

Die Linke will im kommenden Frühjahr mit einer Landesliste und drei Wahlkreislisten antreten. Bei der letzten Wahl 2012 kam die Partei im Saarland auf 16,1 Prozent.