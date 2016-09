Province de Luxembourg gibt sich neues Logo

Das neue Logo ist stark an seinem Vorgänger Inspiriert. Das alte heraldische Wappen zeigt einen roten Löwen mit goldener Zunge und Krone auf blau-weiß gestreiftem Grund und ähnelt damit sehr dem des benachbartem Großherzogtum Luxemburg. Auch das neue Logo zeigt einen roten Löwen auf blau-weißem Grund und ein goldenes Detail. Allerdings ist mit der neuen Darstellung auch ein neues Element mit eingefloßen: Der Eber.

Das Farbschema bleibt erhalten: "le rouge reflétant l'ardeur qui nous caractérise ; le bleu exprimant la satisfaction que nous voulons quotidiennement donner aux citoyens ; l'or évoquant les nombreuses richesses de notre territoire", so die Verantwortlichen der Provinz überschwänglich.

Die Verantwortlichen unterstreichen, dass der neue Löwe in Leserichtung, in die Zukunft kuckt - also nach rechts anstatt nach links wie der alte Löwe. Mit offenem Maul soll der die Stimme der Bewohner der Province die Luxembourg bis in die Ferne tragen. Vom gestreiften Hintergrund ist nur ein Ausschnitt in L-Form zu sehen, dem Anfangsbuchstaben der Provinz.

Kenner überzeugt das neue Logo nicht. Der Designblog "Designetagebuch.de" etwa hält das Logo "trotz Vereinfachung" für ein "insgesamt sehr unruhiges Zeichen". Auch sei der Eber für jemanden der die Erklärungen zum Logo nicht gelesen hat, oder die Geschichte der Provinz nicht kennt, nicht zu erkennen. Zudem gebe es schöner Löwendarstellungen, etwa das Logo der Barclays Premier League.