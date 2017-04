Riesenstau am Sonntagvormittag

Schönstes Frühlingswetter lockt ja bekanntlich die meisten nach draußen. Und an einem Sonntagvormittag dürfte ja auch der Verkehr in der wochentags chronisch überlasteten Stadt einmal Luft zum Atmen beziehungsweise Raum zum gemütlichen Vorankommen bieten. Dürfte… Denn wer am Sonntagmorgen in Luxemburg-Stadt irgendwie am Boulevard Royal oder der näheren Umgebung vorbei musste, wurde eines Besseren belehrt.

Wegen Arbeiten an einem mehrstöckigen Wohn- und Bürogebäude stand mitten auf besagtem Boulevard ein ziemlich großer Kran. Was dazu führte, dass sich links und rechts auf den Nebenstraßen ebenso wie auf dem Boulevard Royal selber die Autofahrer in Geduld üben mussten. Gegen Mittag staute es bis in den "Eecher Bierg" hinunter. Zeitweise ging kaum mehr etwas voran.

Kurz vor 13.00 Uhr hatte sich der Stau dann wieder aufgelöst, wie uns ein Leser mitteilte.