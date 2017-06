Im Rausch Auffahrunfall verursacht

In der rue Michel Thilges in Wiltz ereignet sich am Dienstagmittag an einem Fußgängerüberweg ein Auffahrunfall. Ein Auto kracht in einen Lieferwagen. Verletzt wird niemand.

Allerdings hat der Unfall folgen für den Autofahrer. Ein Atemlufttest vor Ort ergibt, dass der Mann den zulässigen Höchstwert um das Dreifache überschritten hat.

Er ist seinen Führerschein los.