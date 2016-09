Auf frischer Tat ertappt

Ein Anwohner in Bous rief bei der Polizei an, weil das Licht in den Büroräumlichkeiten der Gemeindeverwaltung eingeschaltet war und er zudem Stimmen gehört hatte.

Die erste Polizeistreife traf Minuten später vor Ort ein und sah zwei verdächtige Männer hinter dem Gebäude. Einem der beiden Männer gelang die Flucht, der Andere hatte sich im Gebüsch versteckt.

Der Verdächtige ergab sich nicht sofort, er konnte jedoch von den Beamten in Handschellen gelegt werden. Er hatte noch einen Schraubenzieher in seiner Hand.

Währenddessen wurden die Beamten auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang fuhr.

Per Funk wurden sämtliche Streifen benachrichtigt, das Auto konnte jedoch nicht mehr gefunden werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt.