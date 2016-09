Fußgänger schwer verletzt

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 20 Uhr in der rue du Canal in Esch/Alzette zu einem schweren Unfall. Aus noch ungeklärten Ursachen wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Straße auf dem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst und sehr schwer verletzt. Der Unglückliche wurde vom SAMU ins Krankenhaus gebracht.

Der Alkoholtest beim Fahrer war negativ. Die Straße wurde teilweise gesperrt.