Feueralarm auf Belval

Gegen 16 Uhr fuhren mehrere Feuerwehrwagen in Belval vor. Es sei ein Brand gemeldet worden, so einer der Feuerwehrmänner. Man wisse aber noch nicht genau was los sei. Später wurde Rauch im Parking von Belval II entdeckt.

Auch ein Sprecher der Polizei bestätigt dem Tageblatt gegenüber, dass ein Feueralarm losging. Der Parking von Belval II wurde evakuiert. Auf Belval I läuft der Betrieb in den Geschäften normal weiter.