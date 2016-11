Koch übernimmt Guardian

Koch Industries mit Sitz in Wichita, Kansas, übernimmt die Guardian Industries. Guardian betreibt auch drei Produktionsstätten in Luxemburg. In den drei Werken in Bascharage, Düdelingen und Grevenmacher beschäftigt das Unternehmen rund 720 Mitarbeiter.

Die Aktionäre von Guardian Industries haben der Übernahme durch Koch bereits zugestimmt. Koch übernimmt damit die restlichen 55,5 Prozent der Aktien von Guardian, die sich bislang noch nicht in seinem Besitz befanden.

Erst im März dieses Jahres hatte Guardian seinen Europasitz in Bartringen eingeweiht, wo rund 120 Mitarbeiter beschäftigt sind. Bereits seit 35 Jahren ist der Konzern in Luxemburg vertreten. Das erste Werk entstand 1981 in Bascharage. 1988 kam dasjenige in Düdelingen hinzu.

In Bartringen wurden unter anderem das Marketing, die Finanz- und Steuerabteilung sowie die Rechtsabteilung unter einem Dach zusammengeführt. Den Löwenanteil der Glasproduktion macht das Glas für Gebäude aus, nur etwa zehn Prozent entfallen auf Autoscheiben.

Guardian gehört wie auch Goodyear zu den wichtigen großen Industrieunternehmen hierzulande. Mit Spezialglas aus Luxemburg wurde z.B. der mit 828 Metern bislang höchste Wolkenkatzer Burj Khalifa in Dubai bestückt.