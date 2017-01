Auf diesen Moment wartete Japan 20 Jahre

Zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren gibt es in Japan wieder einen inländischen Sumo-Champion. Am Mittwoch wurde der Ringer Kisenosato offiziell vom Verband in den Rang eines "Yokozuna" erhoben, die höchste Stufe, die ein professioneller Sumo-Ringer erreichen kann.

Der 30-Jährige ist der erste Japaner seit 1998, der diesen Rang verliehen bekam, und erst der 72. in der 300-jährigen Geschichte dieses Titels. Der japanische Traditionssport hat seit Jahren Nachwuchsprobleme. Ausländische Ringer, oft aus der Mongolei, Hawaii oder Pazifik-Inselstaaten, dominieren seit Jahren die etwa 40 sogenannten Sumo-Ställe, in denen die schwergewichtigen Ringer trainieren.

Kisenosato, der in Wirklichkeit Yutaka Hagiwara heißt, wiegt knapp 180 Kilogramm und hielt seit 2012 den zweithöchsten Rang des "Ozeki".