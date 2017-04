Der von Universal Pictures veröffentlichte Trailer zeigt den von Cruise ("Mission: Impossible") gespielten Nick Norton, der im Wüstensand eine alte Gruft mit einer rachsüchtigen Mumie entdeckt. Neben Cruise spielen Annabelle Wallis (32, "X-Men"), Russell Crowe (52, "Gladiator") und Sofia Boutella (35, "Kingsman") mit.

Alex Kurtzman führt Regie nach einem Skript von Jon Spaihts. Die Neuauflage von "Die Mumie" soll im Juni in die Kinos kommen. In der alten Reihe spielte Brendan Fraser den Abenteurer Alex O'Connell, der den Weg von schrecklichen Mumien durchkreuzt.

Vor 2.000 Jahren wurde Ahmanet (Sofia Boutella) tief unter der Erde weggesperrt – aus gutem Grund! Denn wie Expertin Jenny Halsey (Annabelle Wallis) aus Hieroglyphen entziffert, war Ahmanet als Anwärterin auf den Königsthron zu machtgierig und böse.

Durch Mumifizierung und eine meterdicke Sandschicht sollte die Welt vor der Macht der Geschassten geschützt werden, doch nun ist die Mumie erwacht. Ahmanet bahnt sich den Weg aus ihrem düsteren Grab hinein in unsere Gegenwart, in der es am Abenteurer Nick Morton (Tom Cruise) ist, Unheil von der gesamten Menschheit fernzuhalten.

Die Tipps von Dr. Henry Jekyll (Russell Crowe) im Ohr nimmt Nick den Kampf auf. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich in der Mumie unermessliche Wut und Bosheit angestaut – jetzt hat sie Durst nach Rache… (www.filmstarts.de)