Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

In der rue du Canal in Esch/Alzette, fuhr der Fahrer eines Pkws am Freitag Abend gegen 22h45 auf ein geparkte Fahrzeug auf und flüchtete. Ein Streife, die kurz nach dem Unfall eintraf, konnte das flüchtige Fahrzeug sichten und nahm die Verfolgung auf.

Die Beamten verloren das Fahrzeug aus den Augen, als kurze Zeit später ein weiterer Unfall in der rue du Brill gemeldet wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um den zuvor geflüchteten handelte. Der Mann flüchtete nun zu Fuss, konnte allerdings kurze Zeit später von den Beamten eingeholt und gestellt werden. Bei der Fahrerflucht wurden insgesamt 2 Gebäude, ein Stromverteilerkasten und 4 Fahrzeuge beschädigt.

Der Mann war betrunken und ein durchgeführter Drogentest verlief ebenfalls positiv, zudem war sein Fahrzeug nicht versichert. Bei einer Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten 24 Gramm Marihuana sicher. Sein Fahrzeug und die Drogen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Mann wurde protokolliert.

Auf der Autobahn A13 zwischen Mondorf und Schengen kam am Freitag Abeng gegen 20h30 ein Pkw ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zeugen zufolge stieg der Fahrer kurze Zeit später in ein weisses Fahrzeug mit französischen Kennzeichen und flüchtete vom Unfallort. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Der flüchtige Fahrer konnte bislang nicht angetroffen werden.