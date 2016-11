Familienfest, Shopping, Wohltätigkeit

Der Basar der Croix Rouge ist eine wahre Institution. In der Regel besuchen an jenem Tag rund 4.000 Besucher die Victor-Hugo-Halle auf Limpertsberg. Da war auch die Jubiläumsausgabe am Sonntag keine Ausnahme. Rund 300 Freiwillige sorgten auf den unterschiedlichsten Ständen von Kulinarischem über Brocante bis hin zu "Second hand" dafür, dass bei den Besuchern keine Langeweile aufkam. Davon konnte sich auch die Grande-Duchesse Maria Teresa bei ihrem Besuch des Basars überzeugen.

Den kleinen Gäste stattete auch noch der Nikolaus einen Besuch ab. Der Erlös des Rot-Kreuz-Basars kommt Obdachlosen sowie Flüchtlingen zu Gute.

Dann kam am Sonntag auch noch die erfreuliche Nachricht, dass im Rahmen des Croix-Rouge-Balls am Samstag im Tramschapp 520.000 Euro gesammelt werden konnten.