Nominierungen für Filme aus Luxemburg

In der Kategorie "Trophée Francophone du long métrage documentaire" ist Pol Cruchtens "La Supplication" nominiert.

"Eng nei Zäit" ist gleich in zwei Kategorien nominiert. Schauspieler Luc Schiltz konkurriert in der Kategorie "bester männlicher Darsteller" , Regisseur und Drehbuchautor Christophe Wagner konkurriert in der Kategorie "Beste Regie" um die Trophäe.

Bei den Kurzfilmen geht der rund 13 Minuten lange Science Fiction "Quenottes" von Pascal Thiebaux und Gil Pinheir ins Rennen.

Die fiktionale Komödie "Le Tout Nouveau Testament" von Jaco Van Dormael ist in vier Kategorien nominiert:

-Spielfilm Science Fiction -Bester männlicher Darsteller (Benoît Poelvoorde) -beste weibliche Nebenrolle (Yolande Moreau) -Beste Filmkulisse (Jaco Van Dormael und Thomas Gunzig

Die Preise werden am 3. Dezember vergeben. Ausgelobt werden sie von der "Association des Trophées francophones du cinéma" mit Sitz in Kanada, die die Förderung der frankophonen Professionellen zur Aufgabe hat.