Hoher Besuch bei Schutzsuchenden

Die Großherzogin wurde begrüßt von Dan Biancalana, Bürgermeister von Düdelingen, Yves Piron, Direktor des OLAI („Office luxembourgeois d’accueil et d’intégration“), Marc Crochet, Direktor des Luxemburgischen Roten Kreuzes, Elisabeth Reisen, Verantwortliche des Bildungsministeriums für die Einschulung ausländischer Kinder, Diane Lisarelli, Verantwortliche des Aufnahmezentrums, und Annabelle Laborier-Saffran, kommunale Koordinatorin für den Empfang und die Betreuung von Flüchtlingen.

Zwei Flüchtlingskinder überreichten der Großherzogin bei der Ankunft Blumen. Während des Besuchs informierte sich die Großherzogin über die Ausstattung des Zentrums und den Ablauf des Integrationsprozesses. Sie nahm sich Zeit, um mit zwei Familien aus dem Irak und Afghanistan über ihre Flucht, ihre Integration in Luxemburg und die Einschulung ihrer Kinder zu reden, und lauschte gebannt der kurzen Klavierdarbietung einer jungen Syrerin.

Wie alle Kinder in Luxemburg werden auch aus dem Aufnahmezentrum 33 Kinder und Jugendliche im September eingeschult. In der Düdelinger Einrichtung, die am 1. März 2016 ihre Pforten öffnete, sind momentan 74 Personen untergebracht, 12 alleinstehende Männer und 13 Familien.