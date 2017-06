Kosciusko-Morizet im Wahlkampf angegriffen

Mann beschimpfte die frühere Umweltministerin auf einem Wochenmarkt und entriss ihr ihre Wahlkampfzettel, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtete.

Kosciusko-Morizet stürzte zu Boden und verlor für mehrere Minuten das Bewusstsein. Sanitäter kümmerten sich um die 44-Jährige, die dann wieder zu Bewusstsein kam, und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Mann konnte fliehen.

Kosciusko-Morizet, in Frankreich kurz NKM genannt, ist eine der bekanntesten konservativen Politikerinnen des Landes. Sie kandidiert für einen Pariser Wahlkreis. Die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich findet am Sonntag statt.