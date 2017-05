Das Glück dieser Erde liegt auf dem …

Ganze 32.187 Kilometer legte Yannis Bastian auf dem Fahrrad zurück. Der 32-jährige studierte Abenteuer- und Erlebnispädagoge aus Berburg startete am ersten September 2014 ins Abenteuer "Yannis‘ World Cycling Adventure". Unterwegs beschließt er die Stiftung "Kriisbkrank Kanner" zu unterstützen. 2 Jahre, 7 Monate und 7 Tage später, am 9.4.2017, kommt er als neuer Mensch zurück.

Er war in sehr vielen Ländern unterwegs und hat vieles erlebt. Nach Europa befuhr er Teile Indiens, war in Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada, in den USA und in einigen Ländern Südamerikas. Die Reise ging für ihn symbolisch in Ushuaia zu Ende, die Stadt am Ende der Welt. Wie die Reise war und was er dabei erlebte, erzählt der wagemutige Berburger im Interview mit dem Tageblatt.

Ich bin mein Leben lang gerne gereist. Während eines Praktikums in Thailand beschloss ich, einmal eine Weltreise zu machen. Ich wurde mir bewusst, dass ich mir von der Grundschule bis zur Uni nie Zeit für mich genommen habe. Ständig ist man gedanklich bei Prüfungen, schriftlichen Arbeiten und anderwärtigen Terminen. Nach Abschluss des Masters habe ich mir dann schließlich Zeit genommen und überlegt, wie meine Route aussehen könnte.

Es gab viele schöne Momente. Ich erinnere mich gerne an die Menschen in Neuseeland, die für mich die freundlichsten Menschen auf der ganzen Welt sind. Eine ältere Frau war zuerst skeptisch, als ich sie darum bat, mein Zelt in ihrem Garten aufzuschlagen. Als sie von meiner Mission erfuhr, Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln, entschuldigte sie sich mehrmals für ihr anfängliches Misstrauen. Sie hatte selber eine Tochter, die an Krebs gestorben ist. Sie kam ständig zu mir ans Zelt, um mich mit Wein, Blumen und einem Frühstück zu versorgen.

Als ich in Thailand war und mir vier Speichen gebrochen sind. Ich wusste nicht wie man sie repariert, hatte aber ein Fahrrad Reparatur-Buch dabei. Doch die Ersatzspeichen, die ich von einem Fahrradgeschäft gespendet bekam, hatten die falsche Länge. Da war ich super sauer. Vor Ort konnte mir niemand weiterhelfen. In San Francisco war dann endlich ein Fahrradladen, der sich wirklich auskannte.

Es war eine super schöne Reise. Wenn ich jetzt die Bilder vom Anfang und vom Ende sehe, erkenne ich, dass die Erfahrungen einen anderen Menschen aus mir gemacht haben. Die Welt ist so viel freundlicher, als die Medien zeigen.