Luxemburg bietet Portugal seine Hilfe an

"Ich habe den portugiesischen Premier kontaktiert und ihm gesagt, dass wir an unsere portugiesischen Freunde denken", sagte Xavier Bettel am Sonntagnachmittag. Der Premierminister hält sich zurzeit in Warschau auf.

"Wenn sie Hilfe brauchen, soll er sagen, wie wir ihnen unter die Arme greifen können", unterstrich Bettel. Das Schicksal der Menschen lasse ihn nicht kalt: "Viele Menschen sind gestorben. Es ist ein Drama, was da passiert."