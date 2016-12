20.000 feiern vorgezogene Sylvesternacht

Die gute Stimmung, der Alkohol und die niedrigen Temperaturen waren aber wohl dafür verantwortlich, dass viele der Teilnehmer in der Nacht zum Freitag auf dem Hauptplatz Plaza Mayor einfach nicht stillhalten konnten - oder wollten.

Mannequin Challenge



Der Trend kommt aus den USA und erfreut sich in den sozialen Netzwerken großer Beliebtheit. Beim Mannequin Challenge geht es vor allem darum, nichts zu tun. Unter #mannequinchallenge gibt es zahllose Beispiele, wie das Spiel geht.

Es wurde viel mit den Armen geschwenkt, die traditionellen roten Mützen flogen zum Teil hoch in die Luft. "Es war wohl die bewegteste Mannequin Challenge der Geschicht"», kommentierte die regionale Digitalzeitung "Tribuna Salamanca".

Die vorgezogene Silvesterparty wird in Salamanca im Westen Spaniens seit 2005 gefeiert. Weil die aus allen Ecken Spaniens und auch aus dem Ausland stammenden Studenten an der altehrwürdigen, im Jahr 1218 gegründeten Universidad de Salamanca am 31. Dezember nicht gemeinsam das neue Jahr begrüßen können, kam eine Gruppe auf die Idee einer "Nochevieja Universitaria", eines "Universitäts-Silvesters".

Zum Abschluss des Studienjahres wird mit Böllern, Musik, Bier und Sekt sowie Countdown ganz groß Party gemacht.