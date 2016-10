Vier Menschen sterben in Vergnügungspark

Bei einem schweren Unglück in einem australischen Freizeitpark sind vier Besucher getötet worden. Das teilte die Polizei des Bundesstaats Queensland am Dienstag mit. Nach Angaben des Betreibers des Freizeitparks "Dreamworld" ereignete sich der Unfall in dem Fahrgeschäft namens Thunder River Rapids (Donnerfluss-Stromschnellen), bei dem ein Förderband rotierende Flöße mit bis zu sechs Insassen durch eine Wasserbahn zieht.

Eines der Flöße kippte, offenbar wegen eines Problems mit dem Förderband. "Alle haben geschrien", sagte ein Augenzeuge der Zeitung "Gold Coast Bulletin". Augenzeugen sagten der Zeitung, eines der runden Flöße sei während der Fahrt umgekippt.

Der Bürgermeister der Stadt Gold Coast, Tom Tate, schrieb im sozialen Netzwerk Facebook, dies sei "ein sehr trauriger Tag für unsere Stadt". Der Freizeitpark in dem Urlauberort südlich von Brisbane hat mehr als 40 Fahrgeschäfte. Der "Dreamworld"-Betreiber bestätigte zunächst den Tod von drei Besuchern. Er versprach eine rasche Aufklärung der Hintergründe.