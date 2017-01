Nacht der fliegenden Fäuste

Vor einer Kneipe in Strassen an der route d'Arlon schlug ein betrunkener Mann ohne Vorwarnung um sich. Ein Gast des Lokals wird im Gesicht getroffen. Ein Augenzeuge konnte Schlimmeres verhindern.

Der Schläger hatte vor seinem Angriff seine Wut an einer Tür an einem Nachbarhaus ausgelassen. Die Polizei schnappte sich den Mann. Er hat seinen Rausch in einer Zelle ausgeschlafen.

In Esch/Alzette wurde ebenfalls ein Mann festgenommen, nachdem er vor einem Lokal am boulevard J.F. Kennedy einem Gast mit Schlägen drohte. Der Mann war sehr betrunken. Laut Polizei fiel er gleich mehrmals gegen die Fassade der Kneipe. Auch er schlief seinen Rausch in einer Zelle aus.