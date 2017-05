Spielen und toben bei schönstem Wetter

Auch dieses Jahr fand das alljährliche "COSL Spillfest" rund um den See in Kockelscheuer statt. Das Wetter am Donnerstag eignete sich bestens zum Spielen und Toben draußen auf der Wiese.

Jedes Jahr organisiert das "Comité olympique et sportif luxembourgeois" (COSL) in Kooperation mit der Gemeinde der Stadt Luxemburg und zahlreichen Sportföderationen das Sportfest "COSL Spillfest" für Kinder.