Silvesterparty auf Urlaubs-Insel schlägt in Panik um

Handy-Videos zeigen, wie ausgelassenes Feiern in Panik umschlug, als um Mitternacht ein großer Schriftzug "Frohes Neues Jahr 2017" angezündet wurde und ein rotglühender Ascheregen auf die Partygäste niederging. Die 20-jährige Britin Lucy Coyle sagte AFP: "Es fühlte sich an, als würde am ganzen Körper mit Nadeln auf dich eingestochen." Coyle veröffentlichte später im Kurzbotschaftendienst Twitter Fotos, die dutzende Brandwunden auf ihrem Körper zeigen.

Coyles Landsmann, der 23-jährige Freddie Jacobs, sagte, Tausende Menschen hätten sich Schlag Mitternacht auf dem überfüllten Strand gedrängt. Viele hätten sich unter dem Schriftzug befunden, von dem niemand geahnt habe, dass er in Brand gesetzt werden sollte. Auch Jacobs und seine Freundin erlitten zahlreiche Verbrennungen.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, relativierte aber Berichte über Massenpanik und schwere Verletzungen. "Eine etwa 30 Jahre alte Touristin erlitt leichte Verletzungen, wurde behandelt und ging", sagte Somchai Noppasri, der Polizeichef der Insel.

Die Vollmond-Partys auf Koh Phangan sind bei jungen Touristen aus aller Welt sehr beliebt. Zu Techno-, Trance- und Goa-Klängen feiern die Besucher mit Alkohol und häufig auch Drogen bis in den Morgen hinein