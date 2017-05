32 Kinder sterben bei Schulbusunfall

"2 Kinder, zwei Lehrer sowie der Fahrer seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Der Bus war im Norden des Landes von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt.

Die Polizei machte den Fahrer für den Unfall verantwortlich. Laut ersten Erkenntnissen war der Bus zu schnell unterwegs, wie Polizeisprecher Charles Mkumbo dem Staatsfernsehen sagte. Berichten zufolge waren die Insassen nicht angeschnallt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen im Bezirk Karatu. Die Schüler waren auf dem Weg zu einer Prüfung zur Aufnahme in die weiterführende Schule. "Das ist eine große Tragödie", sagte der Direktor der betroffenen Grundschule in der Stadt Arusha.

Präsident John Magufuli äußerte sein Mitgefühl mit den Angehörigen für ihren "unermesslichen Schmerz" über den Verlust ihrer Kinder.

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach Angaben der Polizei die häufigste Ursache von Verkehrsunfällen in Tansania. Amtlichen Statistiken zufolge sterben jährlich 3000 Menschen auf den Straßen des Landes.