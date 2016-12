Mehr Kaufkraft im Jahr 2017

Mit sozial selektiven Kriterien und der Möglichkeit der individuellen Besteuerung werde das Steuergesetz zudem modernisiert und an die gesellschaftlichen Realitäten angepasst. Positiv sei auch, dass die Sozialpartner mit in die Reform eingebunden waren, was denn auch zu einer Reihe von zusätzlichen Maßnahmen geführt habe. Als erste Redner bezogen in der Debatte Gilles Roth (CSV), Eugène Berger (DP) und Alex Bodry (LSAP) Stellung.

Die Finanzierung der Reform sei nachhaltig, meinte Joëlle Elvinger (DP). Durch die vorsichtige Politik und die gute Konjunktur habe sich die Regierung ausreichend Spielraum dafür geschaffen. 373 Mio. an Steuerentlastungen 2017 und danach rund 520 Mio. pro Jahr, dieses Plus in den Brieftaschen der Menschen werde sich auch ein Wachstum des BIP um 0,2 Prozent generieren, freute sie sich. Auch FMI und EU-Kommission haben keine Bedenken dass Luxemburg sich diese Reform leisten kann, bemerkt sie.

„Die Priorität dieser Reform liegt mit der Einkommenssteuer klar bei den Menschen“, so Elvinger.Deshalb wird die Steuertabelle gestreckt so dass man den Maximalsatz später erreicht. Durch Steuerkredite greife die Regierung vor allem sozial Schwachen deutlich unter die Arme. Elvinger sprang in dem Zusammenhang von einem Novum in der Steuerpolitik. Anhebung des Freibetrags für private Altersvorsorge und mehr Flexibilitat durch die Zusammenfassung der absetzbaren Sonderausgaben in einem goßen Posten seien darüber hinaus Vereinfachungen des Steuerrechts. Die Steuerrefom sei zudem auch eine wichtige Etappe hin zur steuerlichen Gleichbehandlung von Grenzgängern ab 2018

Wichtig sei aber auch, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe abzusichern. Die stufenweise Absenkung der Körperschaftssteuer von derzeit 21 auf 18 Prozent sei da ein wichtiger Schritt , um im internationalem Umfeld konkurrenzfähig zu bleiben,ohne sich aber an einem ruinösen Steuerwettbewerb zu beteiligen. Bei Betrieben mit einem Umsatz bis 25.000 Euro sinkt die Betriebsbesteuerung sogar auf 15 Prozent.

Auch der verstärkte Kampf gegen Steuerbetrug sei ein wichtiges Element von Steuergerechtigkeit, bemerkt Elvinger im driutten Teil ihres Berichts. Insbesondere wird dazu neu der Tatbestand der „fraude fiscale aggravée“ bei Beträgen über 10.000 Euro eingeführt. Das Ziel der Maßnahme sei klar: „ Steuerbetrug darf sich nicht lohnen“.

„Vieles könnten wir mit unterschreiben“, so Gilles Roth. ES sei allerdings „eine kleine Reform, die weit hinter den Ambitionen der Regierung zurück. Ob es wirklich die sozialste Reform sei, darüber könne man sicherlich streiten. Aus CSV Sicht geht Selektivität nicht weit genug. Die Reform sei nicht budgetneutral. Auch werde das Steuersystem nicht einfacher. Mit den progressiven Tarifen zur Abflachung des Mittelstandsbuckel komme man der CSV entgegen, gehe aber nicht weit genug. Der Eingangssteuersatz müsste von 11.265 auf 12.000 im Jahr angehoben werden. Die neuen Spitzensätze von 41 bzw. 42 Prozent müssten dagegen früher greifen, so Roth.

Die Reform sei im Ansatz gut, die Berechnung des Impakts auf den Staatshaushalt aber falsch, so Roth. Seine Partei sei bei der Zentralbank, die in ihrem Gutachten den Steuerausfall mit 830 Millionen fast doppelt so hoch einschätzt als die Regierung.

Die Reform bringt nicht nur Steuererleichterungen, sie bringt vor allem mehr soziale Gerechtigkeit, betont der DP-Sprecher. Vor allem das System der gestaffelten „Crédits d'impôt“ für Beschäftigte sei eine wichtige soziale Komponente der Reform. Erstaunt zeigte sich Berger über die Forderung der CSV, die Möglichkeit abzuschaffen, einen Teil von Boni in Form von „stock-options“ auszubezahlen. Das Modell, das Roth als Unfug bezeichnet hatte, bringt steuerliche Vorteile. Dies Erkenntnis komme reichlich spät, so Berger. Immerhin gehe die Regelung auf 2002 unter einem CSV-Finanzminister zurück. Die Aufregung über die unterschiedlichen Berechnungen des Impakts der Reform auf den Staatshaushalt kann er nicht nachvollziehen. „Wir vertrauen auf die Funktionäre der Steuerverwaltug die schon immer so gerechnet haben“.

Die Reform bewegt sich über große Strecken in der Kontinuität vorangegangener Reformen, bemerkt er. Und bedauert, das sich die CSV „auf die 10 Prozent fokussiert, die uns trennen“. Sämtliche Zahlen zeigen, dass wir uns angesichts der guten Wirtschaftszahlen und der Sanierug der Staatsfinanzen diese Steuerreform leiten können.“ Erstmals seit Jahren werde 2017 die Kaufkraft der Menschen erhöht.