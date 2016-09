Flughafen: CGFP macht das nächste Dossier auf

Die Sache mit Anflugkontrolle und Technik am nationalen Flughafen wäre also geklärt (► Link ), via eine Pressemitteilung der Staatsbeamtengewerkschaft CGFP rückt am Mittwoch die Zertifizierung in den Mittelpunkt. Worum geht es hier?Im Rahmen des europäischen Regelwerks müssen alle europäischen Flughäfen bis Dezember 2017 (letztmögliche Deadline) ein Zertifizierung haben. Hierfür zuständig ist der sog. "Aerodrome Operator". Für diese Zuständigkeit wurde die staatliche Verwaltung ANA ("administration de la navigation aérienne") 2014 designiert. "Hier sieht es derzeit allerdings so aus, dass es – von der Politik bestimmt – noch einen Wechsel geben könnte und Lux-Airport zum 'Aerodrome Operator' bestimmt wird", schrieben wir am 26. September zu diesem Thema. Laut-Informationen sollen diese Woche Sitzungen zu diesem Thema stattfinden.

Die CGFP zeigt sich im Zuge dieser Diskussionen in ihrer Mitteilung "bestürzt über das Vorhaben der Regierung, bestimmte Zuständigkeitsbereiche der 'Administration de la navigation aérienne' (ANA) an die luxAirport s.a. übertragen zu wollen und somit zumindest eine Teilprivatisierung der bisher zur vollsten Zufriedenheit von der ANA durchgeführten Aufgaben vorzunehmen. Als 'völlig inakzeptabel' wertet die CGFP die Herangehensweise, sich über Lösungen hinwegzusetzen, die in langwierigen Schlichtungsverfahren erzielt wurden. So war bereits 2014 zurückbehalten worden, der ANA, als Flughafenbetreiber, die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine Zertifizierung zu erlangen."

Die CGFP weist darauf hin, dass die ANA bereits mehrere Zertifizierungsprozesse mit Bravour bestanden habe und zwar: "Flugsicherungsdienstleister, Qualitätsmanagement laut ISO 9001, 'Prix luxembourgeois de la qualité et de l’excellence'" und sei also "bestens befähigt, die Koordination der Flughafenzertifizierung laut neuesten EASA-Normen zu gewährleisten."

Bereits 2001 wären die Kompetenzen der damaligen Flughafenverwaltung beschnitten worden. Die CGFP werde nun die weiteren Entwicklungen mit "wachsamem Auge verfolgen und behält sich das Recht vor, gegebenenfalls mit geeigneten gewerkschaftlichen Mitteln zu reagieren."

Lux-Airport, der Flughafen-Betreiber, ist eine Firma nach Privatrecht und arbeitet unter kommerziellen Gesichtspunkten, auch wenn der Staat 100% der Aktien hält. Die ANA ist eine rein staatliche Verwaltung und für alles am Flughafen zuständig, was mit Sicherheit zu tun hat.