Männliche Leiche an Bushaltestelle beim CHL

Makabre Entdeckung am Sonntag um 14.30 Uhr in Luxemburg-Stadt. In der rue Nicolas-Ernest Barblé an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus wurde der Polizei eine leblose Person gemeldet.

Trotz des schnellen Einschreitens durch das Krankehauspersonal konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert Zur Feststellung der genauen Todesursache wurde eine Autopsie beantragt.