Keine Züge nach Frankreich bis Samstag

Wie die CFL am Mittwoch mitteilt werden vorraussichtlich bis Samstag keine Züge zwischen Frankreich und Luxemburg fahren. Die CFL rät ihren Kunden grundsätzlich auf andere Transportmöglichkeiten zurückzugreifen. Ansonsten stehen nachstehende Busse zur Verfügung. Die CFL erinnert aber daran, dass mit Verspätungen bei diesen Ersatzbussen zu rechnen ist.

Von Luxemburg nach Thionville fahren Busse. Die Passagiere können entweder den Bus auf der Bahnhofshaltestelle 19 oder den Bus Nummer 300 nehmen. Es fahren auch Busse in die entgegengesetzte Richtung.

Wer nach Metz oder darüber hinaus will, kann den Bus nach Thionvill nehmen, um dann in den Zug Richtung Metz zu steigen. Das gleiche gilt für die entgegengesetzte Richtung, also den Zug bis nach Thionville nehmen, um dort in die Busse zu steigen.

Wer normalerweise den Zug von Luxemburg nach Thionville nimmt, der über Hettange-Grande fährt, kann den Ersatzbus der CFL nehmen, oder die Buslinien 323 oder 302.

Wer den TGV nach Paris nehmen wollte, muss auf die Ersatzbusse der CFL zurückgreifen, die auf der Haltestelle 19 fahren. Sie werden bis zur "gare Lorraine" gefahren, wo sie dann den Zug nehmen können.

Für den Zug von Paris Richtung Luxemburg, der normalerweise bis in den hauptstädtischen Bahnhof fährt, heißt die Endstation nun Thionville. Dort können die Passagiere in den Ersatzbus Richtung Luxemburg einsteigen.