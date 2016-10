Spione sind schlechte Buchhalter

So gut wie jeder Geheimdienst verfügt über eine sogenannte "Kriegskasse". Damit werden oftmals verdeckte Operationen finanziert, Informanten bezahlt oder einfach auch nur für rein private Zwecke missbraucht.

Selbst der Luxemburger Geheimdienst verfügte über eine solche Kasse. Es handelte sich um Goldstücke in einem Safe. Im Falle eines Angriffs des Warschauer Pakts wäre der kleine Schatz für Geheimoperationen wie "Stay Behind" benutzt worden.

Auch der französische Auslandsgeheimdienst DGSE verfügt über eine Kriegskasse. Im Falle eines deutschen oder sowjetischen Angriffs hätte man auf das Geld zurückgegriffen. Mit der Zeit setzten die Franzosen auf Geldvermehrung im nahen Ausland.

So investierte der Dienst aus Paris seit 1995 viel Geld in Gesellschaften, unter anderem in Luxemburg, berichtet die französische Zeitung. Namen werden keine genannt. Das Geld in Luxemburg wurde auf andere Gesellschaft verteilt, darunter "France Luxury Group". Dieser Fonds bewegt sich im Bereich Luxusartikel/Marken. 2002 sammelten sich 40 Millionen Euro an.Von dem Geld sah der Geheimdienst allerdings keinen Cent. Die Schlapphüte aus Paris verloren sich im Dickicht der komplizierten Buchhaltung und wurden regelrecht über's Ohr gehauen, schreibt. Das viele Geld löste sich in Luft auf. Wurden sie das wirklich? Oder floss das Geld in die Taschen einzelner DGSE-Mitarbeiter?

Die zahlreichen Investoren und Strohmänner wollten nichts mehr von den Geld wissen. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein. Ermittlungen in alle Richtungen wurden eingeleitet. Es gibt auch Verbindungen zur Clearstrem-Affäre, einem politischen Skandal, der Frankreich über Jahre in Atem hielt. Es ging um dabei um Schmiergeldzahlungen und schwarze Konten über das luxemburgische Clearingunternehmen Clearstream.

Am 18. Oktober müssen mehrere Verantwortliche/Aktionäre in der Affäre vor dem Handelsgericht in Paris antreten. Seit 2011 läuft die Affäre vor Gericht, wurde aber immer wieder vertagt, Noch immer laufen Ermittlungen wegen des Bankrotts.