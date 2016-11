Gendarmerie im Lidl

Am Montagmorgen mussten die Kunden der Supermarktkette Lidl, die in Audun-le-Tiche ihre Einkäufe machen wollten, unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren oder sich einen anderen Supermarkt aussuchen.

Der Grund: Die Filiale war zu. Im Inneren des Geschäfts sah man das Personal, wie es hin- und her lief. Immer wieder kamen Kunden, stellten ihren Wagen auf dem Parkplatz ab und begaben sich mit ihren Einkaufstüten zur Eingangstür des Supermarkts. Dort wurden sie aber von an die Tür gehefteten Zetteln informiert, dass das Geschäft seit 8.30 Uhr wegen "technischer Probleme" geschlossen sei. Man versuche so bald wie möglich wieder aufzumachen, hieß es auf der Mitteilung.

Was war passiert. Das Personal gab sich zugeknöpft und verwies auf den Pressedienst des Unternehmens. Die Gendarmerie vor Ort wollte sich ebenfalls nicht äußern. Es scheint aber, als wäre das Geschäft zu, weil sich in der Nacht auf Montag ein Einbruch ereignet hat. Die Spurensicherung war am Montagmittag auf jeden Fall noch dabei, Beweise zu sichern.