Viele Verletzte nach Gasexplosion

Erst am Morgen wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar: Vermutlich eine Gasexplosion hat am Samstagabend mehrere Gebäude in Wirral bei Liverpool zum Einsturz gebracht. Mindestens 34 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer, wie die Rettungskräfte mitteilten. Mehrere Häuser im Umkreis wurden vorübergehend evakuiert.

Auf Luftbildern war zu sehen, wie ein ganzer Gebäudekomplex in Schutt und Asche lag. Darin war unter anderem eine Tanzschule untergebracht. In weitem Umkreis waren Backsteine und andere Trümmerteile zu sehen. Die Explosion soll sich gegen 21 Uhr (Ortszeit) ereignet haben und noch kilometerweit zu hören gewesen sein.

Auch umliegende Gebäude, darunter ein China-Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wurden durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen. Auf Fotos waren zahlreiche demolierte Häuserfassaden zu erkennen, viele Fensterscheiben waren zerbrochen, Dächer teilweise abgedeckt. Aus Sicherheitsgründen wurden zahlreiche Häuser evakuiert, die Bewohner wurden zeitweise in einer nahe gelegenen Kirche untergebracht.

Wirral gas explosion pic.twitter.com/lPM6QB9R3p — Clarence Beaks (@Clarence_Beaks) 25. März 2017

Polizei und Rettungsdienste wiesen mehrfach darauf hin, dass es sich vermutlich um eine Gasexplosion gehandelt habe, nachdem Anwohner zunächst eine Bombe oder einen Anschlag befürchtet hatten. Einen Brand habe es nicht gegeben, berichtete die Feuerwehr.

Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Polizeibeamte gingen von Tür zu Tür, um besorgte Anwohner über den Vorfall zu informieren.