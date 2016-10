Kein Führerschein, 100% überladen

Ziel der Kontrolle, die gestern Abend zwischen 20.00-03.00 Uhr stattfand, war es, gegen die Kriminalität an den Raststätten vorzugehen. Bei der Kontrolle, wurden alle verdächtigen Personen mit ihren Fahrzeugen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei arbeiteten die Ermittler des SREC und des SPJ, Zoll, Hundeführer sowie CI und CP Hand in Hand. Beamte des Büro Sirene SIS ( "Système d'Information Schengen" ) waren vor Ort und konnten die Personalien in Echtzeit überprüfen.

Auch der Fahrzeugscanner des Zolls kam dabei zum Einsatz. Mehrere Lastwagen, bei denen der Verdacht auf Schmuggel vorlag, wurden zum Centre Douanier geleitet, und dort gescannt.

Bereits vor Mitternacht, wurde eine Person festgenommen weil sie sich illegal hierzulands aufhielt. Verschiedene Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, vor allen schlecht gesicherte Ladungen und Überladungen, wurden festgestellt.

Der Fahrer eines Gespanns aus Spanien wurde ohne gültigen Führerschein mit einer Überladung von fast 100% gestoppt und protokolliert.