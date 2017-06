Schüler bekommen Hitzefrei

Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad und mehr haben in Luxemburg für Mittwochnachmittag erste Schüler Hitzefrei bekommen. In Wahl, Garnich und an der noch viel heißeren Moselgemeinde Mertert bleiben die Schulen dicht. In Mertert auch am Donnerstag.

Für das Lehrpersonal gilt allerdings Anwesenheitspflicht. Die Gemeinden betonten, dass die Schulen mit Personal besetzt sind. Auch der Bustransport funktioniert normal. Die Schulen in Luxemburg entscheiden zusammen mit den Kommune selbst, ob es Hitzefrei gibt.

Meteolux hat für Mittwoch und Donnerstag wieder eine Hitzewarnung herausgegeben. In den folgenden Stunden werden Temperaturen von bis zu 35 Grad und mehr ewartet.

Bei unseren deutschen Nachbarn hat Trier wieder alle Rekorde gebrochen. Am Dienstag wurden in der Moselstadt 35,8 Grad gemessen. In Saarbrücken waren es laut dem Deutschen Wetterdienst 35,5 Grad. Zum kalendarischen Sommeranfang am Mittwoch könne es etwas mehr werden, so die Meteorologen.

Mit der Hitze kommen auch hohe Ozonwerte in Luxemburg. Derkritische Grenzwert von 180 Mikrogramm wurde bereits überschritten. Obwohl sich kaum einer daran hält, gilt auf Autobahnen ein Tempo von maximal 90 Kilometer pro Stunde.

Für empfindliche Menschen wird oberhalb von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft empfohlen, ungewohnte körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden, da es zu Reizungen der Atemwege, Husten und Kopfschmerzen kommen kann