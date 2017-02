Verfolgungsjagd mit Betrunkenem

In der Nacht zum Freitag, kurz nach ein Uhr führte die Polizei in der route d'Arlon in Strassen eine Verkehrskontrolle durch. Plötzlich näherte sich den Beamten ein Fahrzeug, dass statt der erlaubten 50 km/h mit 93 Sachen unterwegs war.

Der Raser wurde von den Polizisten gestoppt. Wegen der hohen Geschwindigkeitsübertretung wurde ihm ein Fahrverbot erteilt.

Kurze Zeit später näherte sich ein weiteres Fahrzeug dem Kontrollpunkt. Einer der Beamten stellte sich, mit einer Warnweste bekleidet, auf die Fahrbahn und machte mit der Taschenlampe Haltezeichen.

Auf diese reagierte der Fahrer jedoch nicht und bremste noch nicht einmal als ein weiterer Beamter ihm deutliche Haltezeichen gab. Als er an der Kontrollstelle vorbeifuhr hupte der Fahrer mehrmals und setzte seine Fahrt fort, als wäre nichts gewesen.

Eine Polizeistreife nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Fahrer stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert gewesen ist. Da der zulässige Höchstwert war deutlich überschritten war, wurde der Führerschein an Ort und Stelle eingezogen.

Auf das Hupen angesprochen gab der Mann an, dass er einen Bekannten, welcher zuvor in einer Nebenstrasse eingebogen war, begrüsst hätte.