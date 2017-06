35,4 Grad! Neuer Hitzerekord in Luxemburg

In Luxemburg ist es im Monatsvergleich, seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen, noch nie so heiß gewesen wie im Juni 2017. Am Donnerstag wurden an der Messstelle auf Findel 35,4 Grad gemessen, heißt es am Freitag von Meteolux.

Damit wurde der bisherige Rekord vom 27. Juni 1947 geknackt. Damals vor 70 Jahren stieg das Quecksilber auf 34,3 Grad. Noch heißer war es am Donnerstag in Trier. In der Moselstadt wurden 36,7 Grad gemessen.

22. Juni 2017: 35.4 °C - 27. Juni 1947: 34.3 °C - 18. Juni 2002: 33.5 °C - 28. Juni 1947: 33.4 °C - 30. Juni 1976: 33.3 °C

Nachdem die Hitzewelle am Donnerstag ihren Höhepunkt erreicht hat, ist es am Freitag mit maximal 27 Grad kühler geworden. Am Samstag steigt das Thermometer noch auf maximal 25 Grad. Über das Wochenende bleibt es sonnig. Für kommende Woche Dienstag kündigt sich Regen bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad an.