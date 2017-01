Leiche eines Mannes nach Brand entdeckt

Gegen 16:50 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Haus in der rue Daennebesch in Zolver gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen schlugen die Flammen bereits aus dem Inneren des Hauses heraus. Bei den Löscharbeiten wurde ein Mann leblos vorgefunden. Um die Brandursache zu klären, wurden die Brandermittler der Police Judiciaire mit einer Untersuchung betraut. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der Leiche an, um die genaue Todesursache festzustellen.