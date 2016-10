Sprengsatz in Auto explodiert

Am Samstag kam es in Bergem zu einem großen Polizeieinsatz, nachdem ein Sprengsatz in einem Auto gezündet wurde. Der Insasse des Wagens wurde durch die Explosion verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Stee-Wee in Bergem wurde daraufhin abgespeert, die Polizei war unter anderem mitSpürhunden vor Ort.

Die Pressestelle der Polizei konnte zunächst keine weiteren Angaben zum Vorfall machen und verwies auf die laufenden Ermittlungen.