Wenn der Countdown läuft ...

Der SES-15-Satellit, der am Donnerstag in Kourou starten soll, wird von einem Weltraumtransporter von Arianespace an seinen Bestimmungsort im Himmel gebracht. Das Tageblatt sprach mit Jacques Breton, "Directeur commercial" und Senior Vice President des europäischen Unternehmens.

Jacques Breton: Ein Raketenstart ist überhaupt nichts Banales, im Gegenteil! Es ist sehr bewegend, sehr emotionsreich. Eine Trägerrakete besteht aus sehr vielen Bauteilen aus den unterschiedlichsten Materialien. In der Summe muss alles perfekt funktionieren, damit der Start erfolgreich wird.

Manchmal fragt man sich, wie das möglich ist. Das funktioniert nur, weil wir alles dafür tun. Bei der Herstellung achten wir auf jedes Detail. Wenn die Trägerrakete auf den Start vorbereitet wird und wir feststellen, dass sich ein Bauteil nicht so verhält wie erwartet, stoppen wir alles. Wir überprüfen das und, falls nötig, tauschen wir es aus. Für die Kunden ist das extrem wichtig. Der Bau eines Telekommunikationssatelliten dauert insgesamt drei bis vier Jahre. Ein Jahr Projektphase und zwei bis drei Jahre für den Bau des Satelliten. Wir begleiten unsere Kunden bei jedem Schritt, bis zum Start der Trägerrakete im Weltraumbahnhof in Kourou.

Die Startvorbereitungen haben ihre eigene Form der Dramaturgie, auch für die Kunden. Wenn der Satellit auf der Spitze der Trägerrakete montiert ist und der Countdown läuft, durchleben sie sehr aufregende Momente. Nach dem Abheben findet während rund 40 Minuten eine ganz spezielle Phase statt. Es ist der Moment, der alles entscheidet. Bei einer Panne kann man nicht einfach an einer Wolke anhalten und die Panne beheben, dann verlieren wir die ganze Mission. Diese 40 Minuten sind für das 15-jährige Leben des Satelliten fundamental.

Der Moment ist für mich immer noch mit Emotionen verbunden. Wenn die Rakete dann abhebt und fliegt, frage ich mich, was alles passieren könnte. Ich beruhige mich erst, wenn der Satellit von der Trägerrakete getrennt worden ist. Nachdem die Trennung gemeldet wurde, sind wir erleichtert und atmen durch.

Dann beginnt die Arbeit der Satelliten-Konstrukteure. Letzten Endes haben der Kunde und sie uns ja ihren Satelliten anvertraut, um ihn in den Weltraum zu transportieren. Ab da übernehmen sie die Kontrolle. Nach einer Installations- und Testphase beginnt er dann, Einkommen für seinen Besitzer zu generieren. Im Jahr 2018/2019 werden wir das Weltraumteleskop James Webb, das das Hubble-Teleskop ersetzen wird, an seinen Einsatzort befördern. Dabei handelt es sich um ein Sieben-Milliarden-Dollar-Projekt. Seit 15 Jahren arbeiten die Amerikaner schon daran. Beim Start einer Trägerrakete gibt es für uns auch den Aspekt der Verantwortung, der Start muss erfolgreich werden.